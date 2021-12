Sorrento, Gaetano Milano “Dal 3 gennaio Campania zona gialla” .

Sul suo profilo social questo il pensiero del patron della Fondazione Sorrento:

Aumenta la percentuale di positivi(oltre il 6% di positivi sui tamponi fatti) tiene la percentuale in terapia intensiva(sotto il 5%) aumenta la percentuale di degenze ospedaliere (oltre il 10%).Da lunedì 03/01/2022 ,in Campania, il giallo mi sembra il minimo sindacale, con tendenza al peggioramento. Non affrontiamo l’argomento dei motivi, per dirla in avvocatese, una serie di concause, alcune prevedibili altre no. Il rimedio sicuro(unico)il lockdown ,con effetti collaterali irrimediabili…….