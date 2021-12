Sorrento: fuori casa con due bambini positivi al Covid, genitori denunciati. Stamattina una coppia di genitori, in compagnia dei figli minori, si è presentata al Commissariato di Sorrento per espletare alcune pratiche amministrative. I poliziotti hanno accertato che i due bambini risultavano positivi al Covid e, per tale motivo, hanno denunciato i genitori per aver violato le misure anti Covid-19 poiché hanno allontanato i figli dall’abitazione violando l’isolamento domiciliare.