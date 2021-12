Sorrento: frana in via Nastro Verde, senso unico alternato. Continuano a causare danni le forti piogge che da giorni ormai si stanno abbattendo sulla Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana. Questa notte, infatti, si è verificata una frana lungo via Nastro Verde, a Sorrento: terreno, fango e detriti si sono staccati dalla parete, riversandosi nella scarpata insieme ad un pezzo del manto di asfalto.

Dopo la segnalazione degli automobilisti, sono intervenuti prontamente gli uomini della Protezione Civile ed il personale dell’Anas, che ha transennato la zona interessata ed imposto il senso unico alternato.