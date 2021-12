Sorrento, è addio a Margherita Porzio: aveva 82 anni

Ci lascia la cittadina di Sorrento Margherita Porzio, aveva 82 anni. La città del Tasso riceve notizia della perdita della cara concittadina dai suoi famigliari, a partire dalla sorella Giuseppina, la nipote Antonella con Stefano, i tanto amati nipoti Lorenzo e Fabrizio con i parenti tutti. Il rito funebre si terrà domani, venerdì 24 dicembre alle ore 9:30, presso la Parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a Sorrento.

Un addio non è mai facile, soprattutto a ridosso delle festività natalizie quando tutti si riuniscono in festa, ma la famiglia Porzio da oggi sa di poter contare su un angelo che veglierà sempre dall’alto per loro. Le più sentite e sincere condoglianze da Positanonews.