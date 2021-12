Sorrento. Due giorni di test rapidi gratuiti per gli under 35

Due giorni, il 30 e il 31 dicembre, dedicati alla prevenzione del Codiv-19, quelli in programma a Sorrento e destinati a tutti i residenti, fino ai 35 anni di età, in possesso di green pass.

E’ l’iniziativa promossa dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento, che si svolgerà attraverso una postazione mobile presente giovedì 30 dicembre in piazza Andrea Veniero, dalle ore 9 alle ore 21 e l’indomani, venerdì 31 dicembre, in piazza Angelina Lauro, dalle ore 9 alle ore 18 per effettuare test antigenici gratuiti.

Il servizio si propone di consentire di affrontare con maggiore serenità l’approssimarsi dei festeggiamenti del Capodanno, momento in cui ci si riunisce tra amici e familiari.