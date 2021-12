Sorrento, dalla Bocconi alla terra: Valentina Stinga a RaiTre

Valentina Stinga è la ragazza della Penisola Sorrentina che ha attirato l’attenzione di tutte le testate giornalistiche italiane. Prima l’intervista ai maggiori giornali nazionali, ora il servizio di RaiTre con “Mi manda Rai3” per testimoniare la forza d’animo unica di una ragazza come Valentina, laureatasi all’Università Bocconi di Milano. Valentina è tornata da Milano con due lauree in spalla e tanto spirito d’iniziativa, che durante il primo lockdown da Covid 19 le hanno permesso di avviare un’attività agricola ed instaurare una fitta rete di clienti che acquista da lei i freschissimi prodotti della terra. Un vero e proprio business, che forse senza le due lauree in marketing e comunicazione non avrebbe mai potuto avviare. La professionalità con cui la sorrentina porta avanti il suo lavoro, l’ha portata ad essere nominata responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa, e spesso è ospite di convegni internazionali. Uno dei più recenti è stato l’Open Forum introduttivo del G20 sull’Agricoltura a Firenze. L’impresa avviata da Valentina porta il vessillo dell’agricoltura in Campania, regione che recentemente nel programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020, ha raggiunto un livello di spesa pubblica di un miliardo e 250 milioni, centrando e superando di 90 milioni il target di spesa assegnato per il 2021 e mettendo al sicuro tutte le risorse del fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale spettanti al settore agricolo regionale.

Foto: Rai3