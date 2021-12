Sorrento, da domani la ZTL per le festività natalizie. Da domani entra in vigore l’ordinanza del comandante della polizia municipale di Sorrento, Rosa Russo, che introduce la ztl per le festività natalizie.

Nei giorni 18-19-25-26 dicembre 2021, 1-2-5–6–8-9 gennaio 2022:

Dalle ore 17 alle 22 dei giorni prefestivi;

Dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 22: dei soli giorni festivi;

1. Piazza Tasso, metà carreggiata lato monte, è istituita la zona a traffico limitato (ztl), con circolazione consentita ai veicoli: adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autombulanze, per la pulizia strada, al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno, del servizio pubblico di piazza (taxi), autovetture n.c.c., autobus aventi lunghezza inferiore a metri 7,65 e larghezza a metri 2,40, autobus turistici in arrivo e partenza con bagaglio al seguito, dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti, ad emissione zero (esclusivamente a funzionamento elettrico), ai velocipedi, “trenino lillipuziano” secondo le modalità previste nella specifica autorizzazione. Detti veicoli possono proseguire anche lungo viale Caruso per seguire la direttrice via Fuorimura/via Atigliana;

2. Piazza Tasso, metà carreggiata lato mare, è istituito il doppio senso di circolazione dei veicoli;

Gli autobus di linea (con lunghezza inferiore a metri 7,65 e larghezza a metri 2,40) provenienti dal poto e da via Correale possono proseguire, in via alternativa, anche lungo viale Caruso per seguire la direttrice via Fuorimura/via Atigliana.

3. “Parco Tasso” – Via Fuorimura ed a seguire su viale Caruso, è istituita la zona a traffico limitato (ztl), con circolazione consentita ai veicoli: adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autombulanze, per la pulizia strada, al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno, diretti al parcheggio “Stragazzi”, di proprietà e condotti dai residenti di via Fuorimura 5, di via S.M. della Pietà e di Vico Sant’Aniello, di quelli diretti agli alberghi siti in viale Caruso, del servizio pubblico di piazza (taxi), autovetture n.c.c., autobus aventi lunghezza inferiore a metri 7,65 e larghezza a metri 2,40, autobus turistici in arrivo e partenza con bagaglio al seguito, ad emissione zero (esclusivamente a funzionamento elettrico), dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti, ai velocipedi;

4. da via Correale incrocio con via Califano, verso piazza Tasso, è istituita la zona a traffico limitato (ztl), con circolazione consentita ai veicoli: adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autombulanze, per la pulizia strada, al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dello speciale contrassegno, di residenti o proprietari di immobili nel tratto di strada (tale seconda scelta dovrà essere provata per mezzo di autocertificazione vistata dal Comando di P.M.), del servizio pubblico di piazza (taxi), autovetture Ncc, autobus diretti esclusivamente al parcheggio “A. Lauro”, autobus turistici in arrivo e partenza con bagaglio al seguito, dei servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti, ad emissione zero (esclusivamente a funzionamento elettrico), ai velocipedi, diretti al parcheggio Lauro ed al parcheggio del porto, di titolari di permesso per l’accesso al centro storico, dei residenti e/o possessori di posto privato o lavoratori nella parte del centro storico a valle di corso Italia (tali due ultime ipotesi dovranno essere provate a mezzo di autocertificazione vistate dal Comando di P.M.), “trenino lillipuziano” secondo le modalità previste nella specifica autorizzazione , diretti alle strutture ricettive a valle di Corso Italia (primo arrivo con bagaglio a seguito);

5. dal civico 14 di via Correale (ingresso parcheggio A. Lauro) in direzione piazza Tasso:

-è istituito il divieto di transito per i veicoli aventi lunghezza superiore a metri 7,65 e larghezza a metri 2,40, ad eccezione degli autobus primo arrivo/partenza con bagaglio a seguito diretti/provenienti alle strutture alberghiere;

-è istituito il divieto di transito per autocaravan e roulottes.

6. Via Capasso, nei giorni e nelle fasce orarie di vigenza del presente dispositivo, sono

sospesi le lettere B. e C. di cui all’ordinanza Dirigenziale n. 283/19;

Si precisa che:

Per autobus ed autocarri è imposto il divieto di transito ad eccezione di specifiche autorizzazioni e delle eccezioni previste nell’ordinanza dirigenziale n° 120/12 e ss.mm.ii., riguardanti l’accesso degli autobus lungo via Luigi De Maio;

All’incrocio di via De Maio con Via San Francesco sarà monitorato il passaggio dei veicoli diretti al parcheggio del porto e piazza della Vittoria.

Il giorno 31 dicembre 2021, dalle ore 18 e limitatamente alla durata della manifestazione “Ciuccio di fuoco”, sospensione temporanea della circolazione veicolare in piazza Tasso.

Inoltre, con un altro provvedimento, si stabilisce di affidare la gestione del servizio parcheggi nell’area adiacente alla scuola Vittorio Veneto – per i giorni 18 e 19 dicembre 2021 e dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 alla Cooperativa sociale Solidarietà.

La sosta è consentita esclusivamente alle autovetture dei seguenti soggetti:

– residenti nel centro storico ztl;

– ospiti delle strutture ricettive site nel centro storico ztl;

– ospiti di matrimoni da celebrarsi nel centro storico ztl;

– titolari e dipendenti, non residenti nel territorio sorrentino, di pubblici esercizi e strutture ricettive siti nel centro storico ztl.

Le tariffe da applicarsi agli utenti sono quelle vigenti nel territorio di Sorrento.