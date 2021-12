Sorrento, contagi Covid fra gli operatori sanitari. Situazione sotto controllo , ma per l’ISS è allarme

Sorrento ( Napoli ) contagi Covid fra gli operatori sanitari. Situazione sotto controllo , ma per l’ISS è allarme . Dopo i contagi a due operatori sanitari, ma non si escludeva un terzo caso, del nosocomio della Penisola Sorrentina , arriva la buona notizia oggi della negatività a tutti i tamponi fatti ai medici , relativamente ai risultati resi noti. Dunque situazione sotto controllo , ma bisogna tenersi pronti. Il numero dei contagi di coronavirus Covid – 19 sta progressivamente aumentando anche in Penisola Sorrentina e in Campania

Bisogna dire che l’Ospedale di Sorrento è una eccellenza in tanti settori, il controllo è alto, e possiamo tranquillizzare gli utenti, anche se la guardia bisogna alzarla e di molto negli ultimi tempi ovunque . La preoccupazione c’è sopratutto in campo sanitario dove il personale è più esposto . Dai dati ISS: 107 infermieri infettati ogni 24 ore In alcune regioni l’occupazione dei posti letto è giunta al limite

La quarta ondata pandemica è alle porte e la variante Omicron tiene in apprensione tanti paesi, tant’è che si attendono le prime, forti restrizioni. In Italia, mentre l’ex ministra della Salute, Rosy Bindi, ritiene che nella Legge di Bilancio sulla sanità va tolto il tetto di spesa per il personale. Mancano migliaia di medici, infermieri e altri operatori del comparto e torna sulla liberalizzazione dei brevetti dei vaccini (È stato dimostrato che i produttori di vaccini incrementano le loro casse di 4 milioni di dollari ogni ora. È accettabile? Si può fare tanto profitto sulla sofferenza delle persone?), l’Istituto Superiore di Sanità monitora la situazione. E riferisce che negli ultimi 30 giorni i contagi fra gli operatori sanitari sono arrivati a 3.929, ovvero 130 operatori sanitari (con in media 107 infermieri) si stanno infettando ogni 24 ore.

Occupazione posti letto critica in alcune regioni

E nel paese è salita al 9% la percentuale di posti occupati nei reparti ospedalieri da parte di pazienti positivi al Covid-19. In particolare ci sono regioni che – nel corso degli ultimi giorni – sono giunte al limite dell’occupazione dei posti letto. Come nel caso del Trentino, che evidenzia nei suoi numeri un trend in aumento per quanto attiene ai ricoveri (sia per quelli in area medica sia per quelli in terapia intensiva). I dati dell’Agenas attestano l’incremento delle terapie intensive nel corso di novembre: in circa tre settimane si è passati dal 2% dei posti occupati all’8%, un dato che flirta con la soglia limite per restare in zona bianca.

In quest’ultima regione, attraverso una lettera inviata dall’Ospedale di Trieste alla redazione di Repubblica, un infermiere ha descritto così la situazione: Da qualche giorno sono tornato a gestire la terapia semintensiva Covid della Pneumologia di Trieste. Qui è il nuovo inferno: bisogna abituarsi a stringere la mano a persone che il giorno dopo non ci sono più. Ecco, in che modo continuare a reggere l’urto dei nuovi ingressi? È un aspetto su cui riflettere, considerando che il surplus dei ricoveri da Covid-19 impatta in modo importante sul lavoro svolto quotidianamente, non con poca fatica, dagli infermieri e dai sanitari tutti.

Giorni fa un vero e proprio grido d’allarme è stato lanciato da Andrea Gregori, che rappresenta gli infermieri per il NurSind e lavora in Veneto, con esattezza a Vicenza: Dopo aver trascorso 22 mesi in prima linea copriamo ancora un numero di ore impressionante: dalle 7 alle 12 al giorno, sette giorni su sette. La legge impone due riposi ogni due settimane lavorate e la maggioranza di noi, se li fa, riesce a goderli al dodicesimo giorno, le sue parole. E fa male sentirlo affermare che tanti colleghi in servizio hanno resistito dieci ore senza poter andare in bagno, aggiungendo poi: La carenza di base è peggiorata dalle sospensioni dei colleghi no vax, cui dobbiamo subentrare. In questo modo il nostro carico di lavoro si raddoppia.