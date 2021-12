Sorrento , congratulazioni all’avvocato Scarpati, una delle più giovani in Italia

La dottoressa Valeria Scarpati ha sostenuto il giorno 1° dicembre 2021, ad appena 25 anni compiuti, l’esame orale per il conseguimento dell’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Bologna.

Nata a Sorrento nel 1996, dopo avere conseguito la maturità classica presso il liceo Publio Virgilio Marone di Meta con un anno di anticipo, ha proseguito gli studi a Bologna presso l’Università Alma Mater Studiorum laureandosi con la lode e un semestre di anticipo all’età di soli 22 anni con una tesi in diritto civile. Ha immediatamente intrapreso e portato a termine la pratica forense presso la sezione penale della Corte d’appello di Bologna sotto la guida attente ed esperta della dottoressa Eufemia Milelli grazie alla quale ha potuto approfondire le sue conoscenze in ambito di diritto civile e penale; ha avuto la possibilità di acquisire esperienza nell’ambito del mondo legale bancario effettuando un tirocinio presso l’A.B.F. in Banca d’Italia a Bologna, e di approfondire ulteriormente le conoscenze forensi presso lo studio dell’avvocato Luca Pagliani in Bologna.

Congratulazioni e in bocca al lupo ad un’altra nostra concittadina che con il proprio impegno valorizza la nostra Sorrento fuori dai nostri confini.