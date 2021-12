Sorrento, concorso per quattro istruttori tecnici

Sorrento ( Napoli ) Nuovi posti di lavoro per diplomati e laureati con il concorso per istruttori tecnici indetto dal Comune di Sorrento. È stato pubblicato un bando finalizzato al reclutamento di 3 tecnici (Cat.C/C1), da assumere a tempo pieno ed indeterminato. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 20 gennaio 2022.

Per essere ammessi al concorso per istruttori tecnici del Comune di Sorrento, si devono possedere dunque i seguenti requisiti:

-cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE o altra cittadinanza tra quelle previste dal bando e dalla Legge;

-età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

-godimento dei diritti civili e politici;

-non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso pubblico impiego;

-assenza di condanne penali;

-idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap;

-regolarità dell’obbligo di leva, ove previsto;

-conoscenza della lingua inglese;

-conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Si richiede anche il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

-diploma di istituto tecnico settore tecnologico con indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio” (diploma di perito edile e diploma di geometra del previgente ordinamento);

-diploma di istruzione secondaria con uno dei seguenti titoli di laurea assorgenti: laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (L-7), scienze dell’architettura (L-17), scienze e tecniche dell’edilizia o diploma ex D.P.R. 162/1982 o diploma universitario ex L. n. 341/1990 equiparati o laurea magistrale in architettura del paesaggio (LM-3), architettura e ingegneria edile-architettura (LM-4), ingegneria civile (LM-23), ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35), pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM-48).

Oltre alla valutazione dei titoli posseduti, la selezione pubblica avverrà attraverso lo svolgimento delle seguenti 3 prove d’esame:

-preselezione (eventuale): dinanzi a un numero di domande superiore a 30, ai candidati verranno proposti test a risposta multipla sulle materie afferenti il posto messo a concorso;

-prima prova scritta: elaborato sulle materie elencate nel bando;

-seconda prova scritta: elaborato pratico sulle stesse materie della prova scritta;

-prova orale: colloquio sulle materie delle precedenti prove. Inoltre sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche più diffuse.

La domanda di ammissione al concorso per istruttori tecnici del Comune di Sorrento deve essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato al bando pubblicato sul sito www.comune.sorrento.na.it da presentare entro il 20 gennaio 2022, attraverso una delle seguenti modalità:

-direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, nei giorni indicati nel bando;

-a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Servizio Personale del Comune di Sorrento – Piazza Sant’Antonino n.1 – 80067 Sorrento (NA);

-tramite l’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it da una casella di posta elettronica certificata personale.

Tutte le ulteriori indicazioni sulla partecipazione al concorso, così come sulle modalità di pagamento della tassa di concorso di 10 euro, e sulla documentazione da allegare alla domanda di ammissione, sono riportate nel bando.

I candidati al concorso del Comune di Sorrento per istruttori tecnici sono invitati a leggere attentamente il relativo bando, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 21-12-2021.

Tutte le successive comunicazioni, sulle procedure selettive, sui diari delle prove d’esame e sulla graduatoria finale, saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Sorrento, sezione ‘amministrazione trasparente; bandi di concorso’.

