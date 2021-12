SORRENTO CHOCOLAND -Villaggio del Cioccolato

dagli inviati di Positanonews Sara-Lucio-Ambrogio diretta da Piazza Veniero, per raccontare questa dolce giornata, fatta di tanti stand, provenienti dalle regioni d’Italia. Da Lecco a Trapani , tutti i maestri cioccolatieri si sono dati appuntamento per partecipare a questo Villaggio fino a domenica prossima. Nel pomeriggio di oggi 8 dicembre , Immacolata, dalle 16.00 in poi musica, showcooking e salotto con tanti artisti , tra cui Mariagrazia Cocurullo dell’UNITRE con il suo libro di ricette di dolci.