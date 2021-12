Ousmane Diop è un giocatore senegalese in forza nel Sorrento da quest’anno, nel ruolo del mediano. Nella rubrica Dammi il Cinque il ragazzo ha parlato della sua vita da sportivo e privata. “Sono un italiano – senegalese. Il calcio mi ha insegnato tante cose, belle e brutte, – esordisce Diop -. Sono partito dal Senegal per fare il calciatore e sono arrivato qui nel 2010; questo sport mi ha regalato anche qualche delusione come quello di veder svanire un contratto in serie A”. Se pensa al futuro, però, il rossonero costiero si vede con una maglia della massima serie entro 2 anni, mentre attualmente: “Sono un po’ indietro con la preparazione – afferma – e, quando mi sarò ripreso, vedrete un altro calciatore!”. ” Nella vita privata invece rido e scherzo con tutti: faccio battute a tutti, anche al mister! Ed ora speriamo di andare a prendere i 3 punti a Gravina, sempre con il sorriso!”.