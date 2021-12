A seguito della partita disputata e vinta con il Bisceglie, mister Cioffi mostra la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi. La sconfitta con il Gravina non ha lasciato strascichi ed il ct ha ritrovato una rosa pressoché completa: “Debbo fare i complimenti ai ragazzi – spiega Renato Cioffi – per il modo in cui hanno reagito al ko in Puglia. Stavolta abbiamo aggredito la partita sin dall’inizio e ci siamo presi tre punti meritati contro una squadra come il Bisceglie che era reduce da quattro risultati utili consecutivi ed una delle migliori difese con un solo gol al passivo. Ho finalmente avuto a disposizione quasi tutti gli over, tranne Acampora e Diop, e questo mi ha agevolato nella strategia di gara e nei cambi, adesso speriamo di non perdere pezzi per strada per chiudere bene l’anno solare ed il girone di andata. Sono felice di vedere i progressi di gente come La Monica che si sta esprimendo ad altissimi livelli, ma in generale credo che abbiamo creato un bel mix tra giovani ed esperti che ha aiutato anche un rapido innesto da parte dei nuovi acquisti”.