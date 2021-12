Sorrento Calcio, Cioffi: “A Gravina con qualche alternativa in più”. Non cambiano gli obiettivi del Sorrento, nonostante le ufficialità arrivate ieri di tre innesti che rimpinguano l’organico rossonero. Renato Cioffi alla vigilia del match di Gravina lo dice chiaramente: “Sappiamo che campionato dobbiamo fare e che siamo in una posizione di classifica tranquilla, ma da qui al 22 dicembre ci giochiamo tanto e non possiamo permetterci di abbassare la guardia”. Gravina è il primo dei cinque impegni che attendono il Sorrento fino a Natale: “Io preferisco preparare le partite attraverso la settimana tipo ma per fortuna stiamo recuperando qualche elemento e quindi avrò maggiore varietà di scelta rispetto alle ultime uscite”. Anche dal mercato sono arrivate notizie positive: “Avere altri calciatori a disposizione mi permetterà pure di cambiare vestito alla squadra a gara in corso, ringrazio la società per aver compreso la mia esigenza di ritoccare questo gruppo che debbo dire sta lavorando sodo e che mi fa essere fiducioso anche in vista di un match difficile come quello di Gravina”.

Nel contempo, il Sorrento 1945 rende noto di aver trasferito il terzino destro Cesarano (2001) al San Marzano ed il laterale mancino Calabrese (2001) al Ponsacco.