Sorrento, buoni spesa per 130mila euro alle famiglie colpite dalla crisi. Il Comune di Sorrento stanzia 130mila euro da assegnare sotto forma di buoni spesa alle famiglie in difficoltà economiche a causa della pandemia di Covid-19. Si tratta della più recente misura di sostegno che va ad aggiungersi a quelle già attivate nei mesi scorsi in un territorio pesantemente colpito dalla crisi del turismo. Con una differenza: in questo caso si può beneficiare del contributo anche per il pagamento delle utenze domestiche e del canone di locazione.

Il valore dei ticket è pari a 10 euro ciascuno e saranno erogati in base alla composizione numerica del nucleo familiare. La delibera della giunta municipale prevede di consegnare 150 euro ai single e 200 euro alle famiglie formate da due persone. Si sale a 250 euro nel caso siano tre i componenti il nucleo ed a 300 se sono 4. Infine il tetto massimo di 350 euro assegnati alle famiglie di 5 o più persone.

Sarà la piattaforma telematica Welfare Sociale 3.0 – Buoni Spesa gestita dalla cooperativa sociale L’impronta ad occuparsi della gestione digitalizzata delle domande online, della loro istruttoria, poi di stilare la graduatoria, della distribuzione dei buoni spesa, ed assicurarne la spendibilità tramite codice fiscale o tessera sanitaria. Si occuperà anche di stilare l’albo degli esercenti convenzionati, del monitoraggio ed infine della rendicontazione. I buoni potranno essere utilizzati entro e non oltre il 31 maggio 2022.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Sorrento l’avviso pubblico con il modulo di domanda. Intanto, in attesa di definire tutti i dettagli, l’amministrazione del sindaco Massimo Coppola, fa sapere che il contributo può essere assegnato “anche a coloro che hanno già percepito misure di sostegno al reddito in connessione all’emergenza sanitaria da Covid-19 ad esclusione di percettori di reddito di cittadinanza e/o reddito d’inclusione”.

L’istanza per ottenere l’erogazione dei buoni spesa può essere presentata esclusivamente dai cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE e in possesso di regolare permesso di soggiorno. Inoltre bisogna essere residenti nel Comune di Sorrento ed in possesso di un Isee ordinario/corrente in corso di validità di valore pari o inferiore a 15mila euro.

“L’attribuzione – fanno sapere ancora dal Comune di Sorrento – avverrà sulla base di una specifica autocertificazione in cui, sotto la propria responsabilità, anche penale, venga attestato uno stato di bisogno, ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto”. Tutti gli atti dovranno essere trasmessi alla Guardia di finanza per le verifiche del caso e saranno oggetto di controllo a campione per sorteggio attraverso l’applicativo «Blia» da parte del dirigente del primo dipartimento, Donato Sarno.