Nuovi dottori in Penisola Sorrentina ed è una gioia , vogliamo parlare anche di notizie positive e belle, la good news a Sorrento per Paolo Anzalone che si laurea in Economia e Commercio all’università di Napoli, tanta gioia per la mamma Marilena Cappiello docente scuola dell’infanzia e per il papà Dott Giovanni Anzalone psicologo comune di Sorrento. Nella foto con Rosario Fiorentino