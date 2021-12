Nuovi dottori in Penisola Sorrentina ed è una gioia , vogliamo parlare anche di notizie positive e belle, la good news a Sorrento per Arianna Maresca laureata in lingue a Napoli: Russo e inglese, felicissimo anche i suoi genitori il padre Giuseppe e la mamma Rosa. Tanti auguri da parte di noi di Positanonews.

Foto 2 di 2