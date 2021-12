Sorrento, al Cinema Armida inizia il Winter Festival in collaborazione con il Capri Hollywood

Sorrento. Da oggi e fino al 2 gennaio il cinema Armida ospiterà il Sorrento Winter Fest, programmato nell’ambito della 26ma edizione del Capri Hollywood. Sentiamo alcuni componenti dello staff organizzativo: «Questa collaborazione tra Sorrento e Capri rappresenta un’opportunità sia per il cinema che per Sorrento. Quest’anno proponiamo questa nuova location insieme a Capri. Ci saranno proiezioni in tutte le sale con una programmazione molto vasta anche con film d’epoca: circa 150 film proiettati tra Capri, Anacapri e Sorrento».

L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Comune di Sorrento. L’accesso alle proiezioni è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.