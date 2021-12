Sorrento: a 74 anni ci lascia Anna Maria Astarita, vedova Iaccarino

Anna Maria lascia la vita terrena e la sua Sorrento. I cittadini sono in una profonda angoscia per la scomparsa a 74 anni di Anna Maria Astarita, vedova Iaccarino. Il doloroso annuncio arriva dalla famiglia, con le figlie Carmen e Raffaella, i generi Giuseppe e Marco, le sorelle Giulia e Rosaria, i cognati, i nipoti e parenti tutti. Una scomparsa che ha rattristato i cuori di molti, che ora esprimono la loro vicinanza alla famiglia della cara Anna Maria. Il rito funebre si terrà domani, venerdì 24 dicembre alle ore 9:45 presso la Basilica di Sant’Antonino. L’intera redazione di Positanonews porge le sue condoglianze alle famiglie Astarita e Iaccarino per la triste perdita.