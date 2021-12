Sopralluogo a Maiori: 3 squadre di operai al lavoro per ripristinare la viabilità entro fine settimana.

Si è da poco concluso un sopralluogo congiunto alla presenza di Sindaco, Assessore ai lavori pubblici, tecnici comunali e dell’Anas, il Direttore Generale della Protezione Civile regionale Dott. Italo Giulivo e la ditta appaltatrice. Dai sopralluoghi effettuati sulla parete rocciosa interessata dalla frana, sono stati individuati 4 massi pericolanti in altura. Questi renderanno necessario l’intervento di un elicottero per eseguirne l’imbracatura e poi ultimare le operazioni di pulizia e disgaggio delle rocce presenti nella parte inferiore. Sono a lavoro senza sosta 3 squadre di operai della ditta incaricata che cercheranno di approfittare della tregua concessa dal maltempo per ripristinare quanto prima la viabilità sulla SS163. Stimiamo che, salvo imprevisti, le operazioni più importanti possano essere eseguite entro il fine settimana per aprire a senso unico alternato ad inizio settimana entrante e, infine, ripristinare del tutto la viabilità nella settimana successiva.