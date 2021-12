Sold out al Teatro Delle Rose per l’École de Ballet di Portici

Piano di Sorrento (NA) Successo di pubblico e critica per il saggio spettacolo organizzato dall’École de Ballet di Portici presso il Teatro Delle Rose, una gradita sorpresa per tutto il mondo della danza che in quest’anno e mezzo di pandemia è stato tra i più danneggiati. L’École de Ballet di Portici sotto la guida attenta di Manuela Carrino ha saputo tenere botta al momento difficile, l’École de danze ha offerto alle ballerine l’opportunità di continuare a coltivare la propria passione per l’arte coreutica. Meritano un plauso tutte le protagoniste del saggio di sabato sera ma una menzione particolare va a Maria Francesca Accardo, per la tecnica irreprensibile nella presentazione del pas de deux dei contadini di Giselle, banco di prova di tutte le prime ballerine, la vera essenza del balletto romantico. Ha strappato consensi anche Chiara Cioffi che si è misurata in “Sylvia”, balletto in due atti con musiche di Léo Delibes, particolarmente amato da noi in penisola sorrentina perché Delibes si ispirò all’Aminta di Torquato Tasso. Infine apprezzata dal pubblico la Giulietta interpretata da Martina Raiola, ancora un classico firmato dal grande Sergej Sergeevič Prokof’ev, che richiede tecnica e impegno per affrontare un’opera che è la regina assoluta del Bolshoi Theatre di Mosca. Manuela Carrino ancora una volta ha dimostrato come si possano superare i momenti difficili e continuare a credere in una scuola che opera sul territorio da un ventennio inseguendo alti canoni di professionalità, occupandosi di formare danzatori veri e propri che poi, finiti gli studi, si cimentano nel mondo del professionismo. La Carrino è diplomata presso il centro regionale danza di Mara Fusco e dopo aver danzato per il balletto di Napoli ha optato per l’insegnamento, senza negare la formazione a studenti e studentesse con disagi economici e familiari, offrendo loro la possibilità di accedere a borse di studio.

a cura di Luigi De Rosa

Link utili : http://www.teatrodellerose.com

Manuela Carrino, maestra e coreografa