SITA Costa D’Amalfi e Sorrento: possibili ritardi per la gara podistica del 5 dicembre

Domenica 5 dicembre la Costa D’Amalfi e Sorrento sarà impegnate nella tanto attesa gara podistica Sorrento-Positano, al punto che la SITA, l’ente che collega la provincia di Salerno e le due coste, scrive: “Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che, giusta ordinanza indicata in oggetto ed emessa dal Dipartimento di Polizia Municipale del Comune di Sorrento, domenica 05 dicembre 2021, per consentire lo svolgimento della gara podistica denominata “Sorrento – Positano 2021” dalle ore 06:45 è disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, lungo il seguente percorso: piazza A.Lauro, piazza T.Tasso, c.so Italia, via Capo, via Nastro Verde, via Nastro Azzurro, sino al confine territoriale con il comune di Massa Lubrense e S.Agnello e ritorno su via Nastro Azzurro, via Capo verso c.so Italia fino a piazza A.Lauro.

Pertanto durante lo svolgimento della gara i collegamenti Sorrento – Amalfi e viceversa, nonché i collegamenti Sorrento – S.Agata (via Massa e via Priora) e viceversa potrebbero subire ritardi per consentire il passaggio della gara podistica.

Il presente vale anche come Ordine di Servizio per il personale viaggiante interessato

all’effettuazione dei servizi nell’orario soprindicato al quale si raccomanda la scrupolosa

osservanza di quanto comunicato e delle segnalazioni stradali disposte in loco dalle autorità competenti.”