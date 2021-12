Simone Schettino sabato 4 dicembre al Teatro Ridotto di Salerno

“IL MEGLIO DI” SIMONE SCHETTINO AL TEATRO RIDOTTO

Sabato 4 Che Comico recupera anche la data con il fondamentalista napoletano in scena con una carrellata delle sue migliori performanceDa gennaio 2022 il nuovo cartellone nel tempio della comicità

Salerno, 2 dicembre 2021 Secondo e ultimo recupero al Teatro Ridotto della stagione di Che Comico 2020 stoppata per via del Covid-19. Dopo il restart firmato Peppe Iodice, tocca a Simone Schettino, protagonista, sabato 4 dicembre alle 21.15 con “Il meglio di”.

Il fondamentalista napoletano conosciuto e amato in tutta Italia, straordinario fuoriclasse della comicità, con il suo stile diretto e serrato, con la sua satira pungente e sempre bene informata, notissimo al grosso pubblico grazie alle sue numerose performance televisive, da Convension a Made in Sud, salirà sul palco del Ridotto con una carrellata delle sue migliori performance.

Un one man show in cui l’artista stabiese mette insieme, in un monologo comico irresistibile, una sorta de “il meglio di” quelli che sono stati i suoi più recenti spettacoli teatrali e televisivi. Una performance attualissima anche perché, come sottolinea lo stesso protagonista «In Italia e nel mondo le cose restano spesso immobili, in sintesi si ride su tutto ciò che ci circonda e che viviamo, dalle serie tv al mercato cinese».

LO SHOW In questo spettacolo Schettino riveste i panni del monologhista puro in compagnia dei suoi testi più divertenti. A.C – D.C: se fino a qualche tempo fa queste due sigle erano riferite a un unico sistema di datazione temporale, in futuro potrebbero anche intendersi come Avanti Covid e Dopo Covid. E si perché una cosa è certa, nel bene e nel male, questa pandemia ha cambiato il modo di vivere di tutti e continuerà a farlo in seguito. In attesa del Dopo Covid, che auspichiamo arrivi al più presto, il protagonista ne approfitta per fare un divertente excursus analizzando i vizi, le virtù, le manie e soprattutto gli errori che hanno costellato l’esistenza ante-covid, con la speranza di apportare piccoli miglioramenti per un futuro diverso. Nell’augurio di un domani migliore, non resta che ridere di se stessi.

Da gennaio 2022 invece Che Comico, ideata dalla Gv Eventi con la direzione artistica di Gianluca Tortora, tornerà a regime con una nuova stagione, scandita da ospiti e grandi protagonisti della risata.

INFO UTILI Il costo del biglietto per Schettino è di 25 euro. Lo spettacolo andrà in scena alle 21.15. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com. Biglietti acquistabili anche sul circuito Go2.