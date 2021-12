Si terrà nella magnifica cornice dell’Hilton Sorrento Palace il 16 ed il 17 dicembre prossimi il congresso di medicina

Si terrà nella magnifica cornice dell’Hilton Sorrento Palace il 16 ed il 17 dicembre prossimi il congresso “Lesioni cutanee vascolari e neurodistrofiche degli arti inferiori nel paziente diabetico”. I lavori del convegno, di cui è responsabile scientifico il dottor Marino Ciliberti, prenderanno il via alle 15 e 30 di giovedì 16 dicembre con la sessione sul corretto approccio al paziente con piede diabetico. Sono attesi relatori di livello nazionale ed internazionale per discutere delle complicanze, degli approcci farmacologici, dell’osteomielite e di altre tematiche del settore. Micromedia seguirà i lavori congressuali: seguiteci per tutti gli aggiornamenti!