Shock a Pompei, pizzaiolo “bestemmia troppo”, accoltellato alla gola dal collega

A Pompei un pizzaiolo di 22 anni, D.S.A, nella serata di ieri, dopo le 20, ha ferito con un coltello un collega. La vittima è ora ricoverata in prognosi riservata.

Come riporta il quotidiano La Repubblica l’aggressione è avvenuta in un locale del centro città. Il responsabile è stato subito fermato e ora verrà interrogato. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire movente e dinamica dell’accaduto. In base alle prime ricostruzioni investigative l’aggressore non tollerava che il collega in pizzeria bestemmiasse: così ha preso un coltello e l’ha colpito alla gola. La vittima, un pizzaiolo di 35 anni, è stato subito trasferito all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

L’aggressore invece, 22 anni, incensurato, è in manette ed è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale. Non pochi sforzi hanno dovuto fare gli agenti, quando sono giunti presso l’attività commerciale e lo hanno trovato barricato nei locali riservati agli spogliatoi. Il giovane non voleva uscire. Ma poi gli agenti ce l’hanno fatta e hanno recuperato anche il coltello usato per ferire il trentacinquenne, ancora sporco di sangue.