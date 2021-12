Sergio Rubini lancia il film sui fratelli De Filippo a Napoli . Ne abbiamo parlato stasera a Positano con Peppe Barra e ne è rimasto entusiasta . “Si sa. Adda essere sempre il primo, lui”. È un Eduardo diverso e irrequieto quello che si affaccia dal grande schermo. Seduttivo autore bohemien, va scrivendo anche sui fogli di trattoria i testi del suo teatro rivoluzionario, adora Pirandello, vuole arrivare in alto e trascina gli altri due nelle inquietudini del nuovo secolo, mentre Peppino non rinuncia a coltivare l’indole d’istrionica comicità, e Titina è la paziente interprete che cercherà di tenere insieme – finché potrà – due mondi e due caratteri antagonisti. Ne parla Conchita Sannino su Repubblica

Eccoli, I fratelli De Filippo nell’omonimo film di Sergio Rubini: né solo bambini, né riconosciuti artisti, ma qui giovani e squattrinati precari della scena che devono sconfessare il mondo delle farse per trovare identità e futuro. Fino a quella “prima” – centrale nel racconto – del 25 dicembre del 1931, in cui il terzetto debutta al Kursaal con Natale in casa Cupiello. Addosso, umiliazioni e ferite con cui i figli illegittimi di Zio-Eduardo Scarpetta faranno i conti in maniera diversa.

Una storia (produce la Pepito di Agostino Saccà con Rai Cinema) che arriva al cinema il 13, 14 e 15 dicembre. Un’opera che domani sera, quasi a suggellare l’annus mirabilis di Napoli nel cinema globale, approda al San Carlo: per una serata evento che, sottolinea il 61enne regista di origini pugliesi, “mi inorgoglisce e mi emoziona”. I tre fratelli sono Mario Autore, Domenico Pinelli e Anna Ferraioli Ravel, che aprono un solido cast in cui, con i senior Giannini, Laurito, Salemme, spiccano Susy Del Giudice (Luisa De Filippo) e Biagio Izzo (Vincenzo Scarpetta ).

Sergio Rubini, ha lavorato sette anni, ha letto di tutto. Come nasce la sua febbre per i De Filippo?

“Inizialmente doveva essere una serie. Mi chiedevano un’idea e io mi portavo appresso questa storia: i De Filippo che non avevamo mai visto. Non le star, i monumenti sul palco, ma tre giovani che hanno lottato, osato, sono stati spregiudicati e sono partiti dal disagio. Non aiutava certo essere figli di “N.N.”: ma il cognome che veniva loro negato, Scarpetta, alla fine l’hanno obliato col talento”.

Re Scarpetta già vecchio dice infatti a Eduardo: “Non ti ho dato il cognome, e tu m’hai rubato l’arte”

“È una “eredità” che nessuno governa. Quella materiale, invece, al testamento del grande mattatore, li esclude totalmente. I De Filippo sanno di dover stare sempre nelle retrovie. Peppino, dato nei primi anni alla balia in campagna, era poi il selvaggio, ‘a scignetella. A loro tre toccavano le scale per salire da Zio-papà: in ascensore entravano solo i veri Scarpetta”.

È quindi documentato, quell’episodio?

“Verissimo. Saccà, il produttore, quel giorno mi ascolta e si illumina: “Me stai a fa’ venire’ i brividi”. Ma io quei brividi li conoscevo, li avevo provati a Napoli, da ragazzo”.

Perché?

“Recitavamo al Bellini di Tato Russo, avevo vent’anni, Francesco De Rosa, bravo attore (il guardamacchine di “Febbre da cavallo”, ndr) purtroppo scomparso, mi racconta lui tutto: il cameriere di Palazzo Scarpetta che ogni giorno bussa a casa di Luisa De Filippo, le pietanze fredde sono ciò che avanza, ma i tre ragazzi hanno un pasto, un tetto, la scuola, cose non scontate. Tuttavia, il destino è quello dei perdenti”.

Poi Eduardo cresce: ed è la mente che spinge. “Dobbiamo mettere la verità nel teatro”.

“I fratelli hanno modificato le regole del teatro, ma Eduardo in particolare ha avuto una sensibilità per l’avanguardia. Cento anni fa, primi anni ’20, quando Pirandello debutta al Valle con Sei personaggi, la gente gli urla “Manicomio, manicomio!”, invece Eduardo ne è folgorato. Ho provato a rendere il fascino di questa figura: che per tanti magari è “tradizione”, un “classico” , ma a me già da ragazzo pare un acuto, perenne traditore per fortuna”.

Perché ha superato i limiti?

“Nell’arte e nella vita. Ha tradito, in qualche modo, la famiglia: si sposa subito con Dorothy, l’americana, laddove Titina e Peppino stavano dentro un clan di affetti, si sposavano un fratello e una sorella. E poi nel suo mestiere: ventenne, tradisce il dialetto, va a Milano, recita in lingua, porta meschinità e fragilità in scena…”.

Qui si fondono due suoi rovelli, che al cinema ha portato in “La terra” e in “Dobbiamo parlare”: le radici e il ruolo dell’intellettuale?

“Sono domande che non si esauriscono mai. Ma l’autore deve, per me, attraversare territori inesplorati, e diversi. E per avere uno sguardo lungo, non devi essere nel tuo tempo, ma stonato, perché non puoi essere allineato con tutto quello che ti circonda. Eduardo era così poco allineato che, a un certo punto, investì tutto per farsi registrare le commedie. E oggi lo conosciamo così a fondo perché continuiamo a vederlo in tv. Anche oggi, Peppino ci diverte, e ci rassicura, è importante.

Ma Eduardo ci fa stare sulle spine”.

È anche una storia che parla di futuro?

“Sì. Abbiamo bisogno di chi solleva lo sguardo, in un momento in cui la pandemia ci ha fiaccati, e ci spinge a vivere alla giornata. Invece questa vicenda, questi ragazzi riaffermano il senso dell’orizzonte. E lo voglio dire: rivendico il lieto fine…”.

Perché?

“Lo ritengo un atto di coraggio, mostra che la provincia e la periferia, non solo geografica ma sociale, spesso custodiscono un segreto di futuro, di tenacia. Quando la parte sana del Paese si è rimessa in moto, abbiamo ricominciato non solo a correre per il mercato, ma a pensare, a progettare. È l’umanità quella che va rimessa al centro”.