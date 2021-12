Serata di solidarietà a Sorrento: il dottor Federico ci parla dell’apparecchiatura donata all’ospedale. Ieri, sabato 11 dicembre 2021, a partire dalle ore 21.00, al Teatro Tasso di Sorrento si è tenuta una serata di beneficenza per l’ospedale presentata da Peppe Locria . L’evento, che rientra nel cartellone di iniziative di M’Illumino d’inverno, promosso dal Comune di Sorrento, è stato organizzato da “Rf78 PerSempreRoby”, un’associazione nata in memoria di Roberto Fiorentino, un giovane sorrentino scomparso prematuramente, che si propone di perseguire obiettivi di solidarietà e per ottimizzare i servizi sanitari locali.

Quest’anno, il ricavato andrà interamente a finanziare le associazioni che occupano di lotta contro il cancro e per acquistare un’apparecchiatura ad ultrasuoni che è stata donata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

Di quest’attrezzo ce ne ha parlato il dottor Federico, noto chirurgo all’ospedale di Sorrento. “Si tratta di un’apparecchiatura di sala operatoria. È una video telecamera per chirurgia laparoscopica. Si tratta della chirurgia del futuro, che è partita in Italia circa 31 anni fa. È considerata meno invasiva e più gentile, perché non apre l’addome, non invade i tessuti: si fanno dei buchetti e si introducono gli strumenti. Il chirurgo non opera più con le mani all’interno della pancia, non guardando più in basso, ma in alto verso il video dove arrivano le immagini inviate dalla telecamera. Con questa chirurgia oggi si possono effettuare tutti gli interventi”.