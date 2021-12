Serata di Gala dell’Associazione Culturale Palma Cappuro al museo Correale di Teranova di Sorrento, sabato 18 dicembre 2021

Si è tenuta sabato 18 dicembre, nella prestigiosa sala degli specchi del museo Correale di Terranova a Sorrento, la serata di gala dell’Associazione Culturale Palma Cappuro, in occasione degli 11 anni della sua fondazione e per presentare il libro Passato futuro di Palma Cappuro a cura di Gius Gargiulo, rivolto all’attualità dell’insegnamento dei classici della tradizione greca e latina. La serata è stata anche l’occasione per fare un bilancio dell’attività di questa Associazione e nello stesso tempo presentare gli obiettivi futuri. La manifestazione ha avuto il suo momento culminante nella consegna dei premi Palma Cappuro Donne per la Cultura alle insegnanti e studiose che si sono distinte nell’ambito della cultura e dell’imprenditoria culturale in questi anni. Sono state premiate per la sezione studi storici e filosofici la professoressa Annunziata Berrino dell’Università Federico II di Napoli, per la sezione scuola e insegnamento, la preside del liceo scientifico Gaetano Salvemini di Sorrento la professoressa anglicista, Patrizia fiorentino, per la sezione teatro, cinema e new media, la professoressa dell’Università di Salerno, Antonia Lezza, per l’imprenditoria culturale la professoressa Cristiana Panicco e per il Crossover Word cioè donne che lavorano per la cultura e l’emancipazione femminile nei vari Sud del mondo, la filosofa Alessia J. Magliacane dell’ EHESS di Parigi e dell’Universidade Federal do Rio de Janeiro e infine il premio Palma Cappuro una carriera per la scuola, alla professoressa Carla Del Conte. Durante la serata l’attrice Antonetta Capriglione ha letto con intensità suggestiva, alcuni brani del libro di Palma Cappuro, Passato futuro i cui proventi sono interamente devoluti all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.). Successivamente il duo Eliconie, composto dalla soprano Teresa Forte e dalla pianista Luisa Esposito, hanno magistralmente eseguito dei Lieder di Clara Wieck Schumann ed è stato presentato poi il video Time Light sul ballerino di Tap dance Omar Edwards maestro di Michael Jackson, della regista e ballerina di Tap dance, Joséphine Baillaud. Una grande cornice di pubblico e il saluto del presidente del Museo Correale, professore Gaetano Mauro che ha portato anche il saluto del sindaco di Sorrento dott. Massimo Coppola alla serata di gala dell’Associazione culturale Palma Cappuro, hanno dato una ulteriore riuscita a questo momento di cultura e spettacolo. Hanno condotto la serata la professoressa Nunzia Schiavone e Gius Gargiulo.