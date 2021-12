Senso unico alternato a Maiori gestito da impianto semaforico

Maiori, costiera amalfitana. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, come segnalato da Positanonews, si è verificata una frana nei pressi dell’hotel Splendid prima di raggiungere la Torre Normanna. Non si sono registrati feriti ma un video girato poco dopo la frana, intorno all’una di notte, è davvero impressionante.

Non finiremo mai di ricordare il rischio idrogeologico del territorio e in effetti di tutto il nostro bel paese. Atrani, dopo l’alluvione di dieci anni fa, sembrava aver subito un bombardamento e le scene erano da guerra.

I fondi dell’Unione Europea che arriveranno col Recovery Fund dovrebbero essere destinati anche ad interventi prioritari per l’ambiente ed interventi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Tutti i sindaci della Divina dovrebbero concertare misure essenziali non più procrastinabili.

Le immagini nelle foto sono eloquenti.

(foto e video di Valeria Civale)