Sciopero dei treni contro le norme sul Green Pass e traffico la situazione fra Napoli e Sorrento . Ci occupiamo di viabilità per la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, ma per la prima, salvo frane, in inverno non ci sono problemi di mobilità, diverso il discorso per la Penisola Sorrentina, in particolare da Vico Equense a Meta è continua ogni mattina una fila con tempi di percorrenza vicini alla mezz’ora e verso il periodo natalizio sarà ancora peggio, ma un traffico che è prevedibile e gestibile.

Per la giornata di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, è stato proclamato dalla organizzazione sindacale Ugl uno sciopero nazionale di 4 ore dalle ore 9 alle ore 13, sull’applicazione delle norme relative al Green Pass sui luoghi di lavoro.

Protesta che potrebbe portare a qualche disagio per gli utenti del trasporto pubblico con la cancellazione di corse dei treni sulla tratta Sorrento-Napoli e sulle altre dell’ex Circumvesuviana.

“Durante l’orario di sciopero – spiega l’Eav – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero”.

Vengono di seguito elencate le ultime e le prime partenze garantite (abbiamo evidenziato quelle della Napoli-Sorrento):

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

da Napoli per

Sorrento 8:18

Sarno 8:28

Baiano 8:50

Poggiomarino 8:35

T. Greco via C.D. 8:14

Per Napoli da

Sorrento 8:48

Sarno 8:58

Baiano 8:56

Poggiomarino 8:28

T. Greco via C.D. 8.13

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

da Napoli per

Sorrento 13:06

Sarno 14:04

Baiano 13:38

Poggiomarino 14:11

T. Greco via CD 13:50

Per Napoli da

Sorrento 13:36

Sarno 13:22

Baiano 13:44

Poggiomarino 13:16

T. Greco via C.D. 14:37