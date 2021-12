Sciopero bus e treni contro le norme sul Green Pass , gli orari e le info per le linee Sorrento – Napoli Come già pubblicato in data 29 novembre, il giorno 03 Dicembre 2021 è stato proclamato dalla O.S. UGL uno sciopero Nazionale di 4 ore dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sull’applicazione delle norme relative al Green Pass sui luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la Campania