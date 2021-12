Scempio arboreo al Monte Faito , il WWf si costituisce Parte Civile.

Dopo le indagini dei Carabinieri forestali di Castellammare di Stabia, si è giunti al rinvio a giudizio del responsabile per il reato di violazione paesistica, taglio abusivo di alberi e asportazione di legname in area demaniale avvenuto nel dicembre 2018. Nell’udienza tenutasi ieri presso il Tribunale di Torre Annunziata, nonostante il tentativo di opposizione da parte della difesa, la nota associazione ambientalista, grazie all’ Avv. Johnny Pollio, è riuscita ad esercitare l’azione civile tendente a ottenere il risarcimento del danno.

Nell’udienza di ieri presso il Tribunale di Torre Annunziata, nel processo per il disboscamento fuorilegge operato sul Monte Faito durante le festività natalizie del 2018, il WWF Italia, assistito dall’ Avv. Johnny Pollio si è costituito Parte Civile nonostante il tentativo di opposizione della difesa.

Fu appunto il Wwf, con Claudio d’Esposito, a denunciare tale scempio allertando la Procura della Repubblica, il Parco dei Monti Lattari e i Carabinieri Forestali che intervennero prontamente, con gli uomini della Stazione di Castellammare di Stabia, documentando i danni,individuando e denunciando il committente responsabile del disboscamento,ponendo sotto sequestro l’intera area.

Gli esemplari arborei eliminati a raso furono circa 30 alberi, tra latifoglie e conifere, (4 pini, 20 ontani, un abete e un prezioso castagno secolare),tra questi anche un castagno secolare e maestoso che aspettava di essere censito tra gli alberi monumentali. Il tutto per consentire la vista mare ad un’abitazione. Dopo le indagini dei Carabinieri forestali di Castellammare di Stabia, si è giunti al rinvio a giudizio del responsabile per il reato di violazione paesistica, taglio abusivo di alberi e asportazione di legname in area demaniale.

Nell’udienza di ieri sono stati ascoltati i primi teste: un carabiniere forestale della squadra che operò il sequestro e due tecnici del Comune di Vico Equense. La prossima udienza è fissata al 4 aprile 2022 quando saranno ascoltati il Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di C.Mare di Stabia e l’agronomo che ha effettuato il sopralluogo all’atto del sequestro.

Nonostante il suo coinvolgimento, tuttavia grave è apparsa molto anomala l’assenza dell’Ente Parco Monti Lattari. Come spesso è già capitato in passato, il WWF, anche stavolta appare l’unica associazione a denunciare la continua devastazione in atto sul Monte Faito e a prendere parte attiva nei processi.

Come si ricorda, la notizia del disboscamento fuorilegge sul Monte Faito, suscitò indignazione e rabbia lungo tutto i territorio e fu ripresa è rimbalzata sui social nei giorni di capodanno suscitando indignazione e rabbia. Oltre all’esposto del Wwf fu oggetto di segnalazione anche dei VAS (Verdi, Ambiente e Società) e di altre associazioni locali. La notizia fu divulgata ad ampio raggio dalla stampa locale con diversi articoli e fu ripresa anche dal TG3 nel gennaio 2019. Di seguito riportiamo l’intervento di Claudio d’Esposito risalente all’indomani di quello che fu definito un vero e propri massacro apportato in una delle aree di notevole interesse paesaggistico ed inserita in un Sito di Interesse Comunitario, nonché nel Piano di Stralcio dell’Autorità di Bacino Appenino Meridionale e classificata area ad alto Rischio Frana.

“Il taglio assurdo è stato messo in essere nel cuore del Parco Regionale dei Monti Lattari, senza che nessuno se ne accorgesse o segnalasse lo scempio in atto, proprio mentre in contemporanea, a poca distanza, era in corso una sagra con mercatini e bancarelle. Dopo i danni dell’ultimo devastante incendio che ha causato la perdita di migliaia di esemplari arborei documentiamo l’ennesima violenza per mano dell’uomo ad un ecosistema già danneggiato e stremato. I taglialegna, una squadra di decine di persone ben attrezzate, hanno avuto tutto il tempo per disboscare a zero un intero versante e sgomberare le tonnellate di legname. Solo le proteste di un altro taglialegna del posto, per quanto appreso, avrebbero fatto in modo che le motoseghe risparmiassero due querce! Appare assurda la motivazione dello scempio: pare che il privato dalla casa “non vedesse il panorama”? Analogo scempio, sulla stessa scarpata, era già stato fermato dai forestali su denuncia del WWF nel maggio 2013. Ora l’opera è stata portata alle estreme conseguenze! Ma è anche vero, come sostiene la nostra associazione da sempre, che esiste un vero e proprio business legato al commercio del prezioso legname: un’attività senza controllo, impunita e redditizia… con buona pace degli alberi delle campagne, dei boschi, delle strade e delle piazze.

Il WWF si costituirà parte civile per l’ennesimo scempio compiuto nel cuore di un Parco Naturale. Nel frattempo aspettiamo gli sviluppi della vicenda e di capire se, e come sia possibile che gli enti comunali e la polizia locale fossero all’oscuro di tutto? Resta il sommo dispiacere di aver perso tanti alberi grossi ed importanti, senza che nessuno abbia denunciato in tempo reale le motoseghe in azione, a dimostrazione della scarsa sensibilità e del clima di omertà che esiste su quella “montagna che non c’è”!!!”

Ma i tagli degli alberi e i furti di legname sono solo la punta di un iceberg di una serie di azioni messe in essere contro la natura: abusi edilizi, sbancamenti di roccia, realizzazione di strade, scarichi di liquami, discariche e depositi di materiali e rifiuti pericolosi, bracconaggio, caccia fuorilegge, pascoli abusivi su aree percorse dalle fiamme, motocross nei boschi, disturbo alla fauna… sono solo alcune attività che nel Parco dei Monti Lattari restano troppo spesso impunite! Col nuovo anno il WWF lancia un accorato appello a tutti gli escursionisti, camminatori, fotografi, appassionati e amanti del Faito, a denunciare in tempo reale ogni abuso e/o manomissione all’ecosistema. Affinchè chi cammina, e percorre in lungo e in largo la montagna, non lo faccia sempre e necessariamente con i paraocchi, e sappia imparare a distinguere tra la natura e le opere devastanti dell’uomo, tra il bello, che ancora esiste, e il brutto che, ahinoi, avanza inesorabile nell’interesse dei soliti pochi arroganti e potenti che, su quella montagna, sembrerebbero aver stabilito un “loro feudo”!!! – Infine c’è bisogno di un Ente Parco che tuteli in primis la Natura in tutto il suo comprensorio”.In tale occasione anche l’intervento Piernazario Antelmi Delegato Regionale del WWF Italia che dichiarò: “Non si può ridurre la gestione di un intero Parco Regionale, con tanti comuni ed ecosistemi diversi, delicati ed importanti ad una cassa di risonanza esclusiva che sembrerebbe tenere più al rilancio dell’EAV – tramite la funivia – e delle attività imprenditoriali e commerciali del Faito, che alla sorte della flora, della fauna e del paesaggio di un territorio vastissimo, con emergenze faunistiche e vegetazionali uniche al mondo, che comprende siti di interessi comunitari, zone a protezione speciale e delicate aree soggette a vincoli paesaggistici ed idrogeologici, all’interno delle rotte di migrazione dell’avifauna europea! Tale affascinante e importante tassello di Natura, che la Regione ha deciso di inserire nei confini di un parco naturale, è quotidianamente messo a rischio da scempi e abusi da parte di individui senza scrupoli che si avvantaggiano, se non della collusione con politici ed enti locali, di sicuro dell’assenza di qualsiasi forma di controllo e repressione sulle montagne e nelle frazioni del parco.” – 07 dicembre 2021 – salvatorecaccaviello