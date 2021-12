“Scatole magiche” in Costa d’Amalfi: regala un sorriso

Quest’anno la Costiera si unisce per sostenere il progetto “Scatole Magiche” vedendo la collaborazione della P.A. I Colibrì, della P.A. Millenium, della Croce Rossa Italiana Comitato Costa Amalfitana e del Nucleo Comunale di Protezione Civile di Maiori. Scatole magiche é un progetto organizzato dall’associazione mano nella mano di Salerno, in collaborazione con la fondazione Carisal e consiste in una raccolta di pacchetti destinato a case famiglia e/o orfanotrofi. Come far diventare MAGICA una scatola? Inseriamo all’interno qualcosa di dolce (caramelle, cioccolatini ecc. NECESSARIAMENTE confezionati) e un bel biglietto d’auguri per tutti, poi scegliamo il destinatario del nostro regalo:

🔴 Per Bambini dai 3 ai 9 anni

🟠 Per i bimbi più piccoli da 0 a 2 anni

🟡 Per i ragazzi tra gli 10 e i 18 anni

🟣 Per gli adulti

N.B. Non dimentichiamo di indicare sulla scatola in modo chiaro chi è il destinatario del nostro regalo. IMPORTANTE: Nel pieno rispetto della normativa vigente relativa al contenimento dell’epidemia da COVID-19 non è possibile inserire all’interno delle scatole oggetti usati. Per maggiori dettagli sulla composizione delle scatole e per sapere come farcele avere contattate 3283419824 (anche whatsapp) e insieme facciamo la nostra parte per rendere magico il Natale di qualcuno!