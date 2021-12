Scala, sul focolaio di contagi il sindaco Mansi sentito da Otto Channel. Intanto si è arrivati a 74 positivi su 1.500 abitanti, un record

Scala, sul focolaio di contagi il sindaco Mansi sentito da Otto Channel . Il focolaio più grande della Costiera amalfitana, ben 74, un record in questo momento non solo in provincia di Salerno ma in Campania in percentuale ( su 1.500 abitanti 74 contagiati sono una enormità che l’anno scorso avrebbe obbligato alla zona rossa con lockdown per coronavirus Covid – 19 , ndr ) sarebbe nato in ambito scolastico, e si starebbe propagando anche nella vicina Ravello a quanto pare “Grazie a due screening effettuati siamo riusciti a risalire a tutti i nuclei familiari coinvolti che di conseguenza sono stati posti in quarantena

Si comunica la positività al Covid-19 di quattro concittadini, di cui un minore e tre adulti, A.G., G.F., A.A.