Scala, sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Ecco come richiederlo

Il Comune di Scala ha emesso un Avviso pubblico per l’attivazione di misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

I nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 o in stato di bisogno possono presentare domanda per ottenere l’ammissione ai seguenti contributi:

– pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo;

– pagamento delle utenze domestiche.

Si precisa che ciascun nucleo familiare può presentare una sola richiesta di contributo, dal momento che le due misure sono alternative tra loro. Il contributo è da considerarsi “una tantum” e non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e comprovata. La domanda potrà essere presentata anche da chi ha già usufruito di Buoni Spesa Covid-19 in relazione ai precedenti avvisi e sarà predisposta opportuna graduatoria fino alla concorrenza delle somme a disposizione. Per poter presentare la domanda di partecipazione, il nucleo familiare deve possedere un attestato ISEE 2021 inferiore a € 10.000,00 e i requisiti specifici indicati successivamente.

Contributo per il pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo

Possono partecipare i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione, registrato prima del 30.06.2021 e in corso di validità, di un immobile adibito ad abitazione principale, residente il richiedente, con esclusione degli assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Sono esclusi, inoltre, i titolari del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio situato sul territorio regionale e adeguato al proprio nucleo familiare. L’ammontare del contributo sarà di un importo massimo di € 250,00 (UNICO). Ai fini della graduatoria degli aventi diritto, verrà considerato il valore della certificazione ISEE 2021, per cui avranno la precedenza i nuclei familiari con il valore ISEE più basso. A parità di ISEE risulterà precedente il richiedente con un nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità, l’istante più anziano di età. L’ultimo richiedente beneficiario avrà diritto all’importo residuo del budget a disposizione anche inferiore alle somme sopra indicate. Alla domanda dovranno essere necessariamente allegati la copia del contratto di locazione regolarmente registrato precedente al 30/06/2021, e la copia dell’ultima ricevuta di pagamento del canone di locazione. Nel caso le domande pervenute superino il budget a disposizione, l’entità del contributo pro capite verrà riparametrata in proporzione ad ogni nucleo familiare avente diritto.

Contributo per il pagamento delle utenze domestiche

Il contributo è destinato esclusivamente al pagamento delle utenze domestiche dell’abitazione principale, intesa come TARI, luce, gas e acqua. L’importo del contributo verrà erogato esclusivamente dietro esibizione di una delle relative bollette pagate dal mese di gennaio 2021 a giugno 2021. L’entità del contributo per il pagamento delle utenze domestiche sarà determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare nel seguente modo:

1 COMPONENTE € 200,00

2 COMPONENTI € 225,00

3 COMPONENTI € 250,00

4 COMPONENTI € 275,00

OLTRE € 300,00

Alla domanda dovrà essere necessariamente allegata la documentazione, anche sotto forma di fotocopia, attestante il pagamento di una delle bollette sopra citate pagate per il periodo che va dal mese di gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Nel caso le domande pervenute superino il budget a disposizione, l’entità del contributo pro capite verrà riparametrata in proporzione ad ogni nucleo familiare avente diritto.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla misura prescelta, da presentarsi utilizzando il modello di autodichiarazione predisposto, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmessa entro le ore 12,00 del giorno 03/01/2022 nel seguente modo:

– tramite consegna a mano all’ufficio protocollo dalle ore 09.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì;

– a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.scala.sa.it.

Per ogni necessaria informazione si potrà contattare il numero telefonico dell’Ufficio Protocollo – 089857115 – o presentarsi durante gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al beneficio, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente ottenuti. L’Amministrazione provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e alla denuncia alle Autorità competenti. Si ricorda che ciascun nucleo familiare può presentare una sola richiesta di contributo, dal momento che le due misure sono alternative tra loro. Nel caso la domanda risultasse mancante di uno dei requisiti richiesti, essa sarà esclusa automaticamente. Nel caso di presentazione di entrambe le domande, ed ambedue presentino requisiti accettabili per l’ottenimento del contributo, sarà esclusa automaticamente quella protocollata successivamente in ordine temporale. Ai fini della formazione delle graduatorie degli aventi diritto, verrà considerato il valore della certificazione ISEE 2021, per cui avranno la precedenza i nuclei familiari con il valore ISEE più basso. A parità di ISEE risulterà precedente il richiedente con un nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità, l’istante più anziano di età. L’ultimo richiedente beneficiario avrà diritto all’importo residuo del budget a disposizione anche inferiore alle somme sopra indicate. Nel caso le richieste pervenute degli aventi diritto al contributo non siano di un numero sufficiente ad esaurire il budget a disposizione, verrà attivato nei giorni immediatamente successivi alla scadenza di questo Avviso, un ulteriore Avviso per i possessori di certificazione ISEE 2021 dai € 10.000,00 ai € 15.000,00 tenendo conto delle medesime modalità e requisiti indicati in precedenza.