Scala, si è spenta serenamente così come ha vissuto la sua vita terrena Lucia Bottone Ved. Battimelli. Ne danno il triste annuncio i figli Anna, Annunziata,

Maria, Ileana e Ferdinando, i nipoti tutti, i generi, la nuora e i parenti tutti. In seguito si annuncerà la data e il luogo per il rito religioso. Il presente vale anche come ringraziamento a causa del Covid-19 si dispensa dalle visite