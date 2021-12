Scala: misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il Sindaco di Scala, in Costiera Amalfitana, Luigi Mansi, ha diffuso un avviso pubblico per l’attivazione di misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Si comunica che è stato pubblicato all’ Albo Pretorio l’ avviso per l’ erogazione di un sostegno economico alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Tale contributo è destinato ai nuclei familiari in stato di bisogno per effetto dell’ emergenza Covid-19 che possono presentare domanda per ottenere l’ ammissione ai seguenti contributi:

pagamento canoni di locazione

pagamento utenza domestiche

Si precisa che ciascun nucleo familiare può presentare una sola richiesta di contributo, dal momento che le due misure sono alternative tra loro.

Il contributo è da considerarsi una tantum e non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e comprovata.

La domanda può essere presentata anche da chi ha già usufruito dei Buoni Spesa Covid-19 e deve essere corredata da certificato ISEE 2021 inferiore a 10.000,00 euro.

Il termine per la presentazione delle domande è il 3 Gennaio 2022 entro le ore 12.00

Per approfondire il testo completo dell’ avviso e per scaricare il modello di richiesta:

www.comune.scala.sa.it

Per informazioni e chiarimenti si può contattare il Consigliere Comunale Emanuele Falcone, delegato al Bilancio al numero 320 611 8913 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00