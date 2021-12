Scala, la buona notizia , 49 guariti . Luigi Mansi “Riprendiamo a festeggiare il Natale in sicurezza”

Scala, Costiera amalfitana . Di seguito si comunicano i dati relativi ai 107 tamponi molecolari effettuati dall’ USCA il giorno 7 Dicembre u.s.

Si registrano 8 concittadini positivi al Covid-19, V.D., M.A., A R., I.G., D.P.S., S.R., M.L., B.A., tutti già in quarantena da tempo, perché familiari conviventi di positivi già accertati.

Si registrano 49 concittadini negativi al Covid-19, di cui 26 minori e 23 adulti.

Questo dato molto rassicurante, frutto di un rigoroso e preciso tracciamento dei contatti che sono stati immediatamente posti in quarantena e che ci hanno dato la possibilità di circoscrivere tempestivamente il focolaio, non deve in nessun modo farci abbassare la guardia.

Quindi, resta fondamentale il rispetto delle norme anti contagio.

Si auspica da parte di tutta la Cittadinanza la piena collaborazione nell’ interesse di ognuno di noi

Proprio ieri sera abbiamo sentito il sindaco Luigi Mansi, dimostrando che Positanonews porta bene, solo in tarda nottata poi sono arrivati dall’ASL Salerno la notizia, così Scala si scrolla da dosso la classifica del paese più contagiato della Campania in percentuale sugli abitanti “Festeggeremo il Natale in sicurezza – ci ha detto Mansi -, e domenica ci sarà l’accensione dell’albero. Siamo ottimisti , i contagi sono circoscritti alle scuole come avviene in molti altri posti ”

Non solo il sindaco della cittadina più antica della Costa d’ Amalfi ci ha anticipato che a breve ci sarà una soluzione sulla strada Ravello – Chiunzi chiusa da troppi anni. Vi aggiorneremo