Scala, gestione servizio idrico passa all’Ausino. L’opposizione: “Speriamo non ci sia aumento delle tariffe”

Soltanto pochi giorni fa, l’Amministrazione Comunale di Scala, in Costiera Amalfitana, ha comunicato alla Cittadinanza che “durante il Consiglio Comunale di oggi, 20 Dicembre 2021, è stato deliberato che a partire dal 1 Gennaio 2022, la gestione del Servizio Idrico Integrato è stato trasferito all’Ausino Spa, in qualità di soggetto gestore individuato dall’Ente d’Ambito nel quale ricade il Comune di Scala.

Riteniamo doveroso che la Cittadinanza sappia che questo passaggio, al quale nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale ha sempre resistito, è OBBLIGATORIO ai sensi del Decreto Lgs n.152\2002 e della Legge Regionale n.15\2015 e non più rimandabile, perché ci esporrebbe ad una serie di denunce presso gli Organi di Controllo, rischiando addirittura la nomina di un Commissario.

Il subentro della Società Ausino, secondo la legge, ha lo scopo di razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche e di migliorare l’efficienza dei servizi erogati, a tal proposito si comunica che l’Amministrazione Comunale ha già concordato un preciso piano di interventi.

Questo comunicato nasce dall’esigenza di condividere con l’intera popolazione, secondo il principio di trasparenza, un passaggio molto importante, rispetto al quale saranno messe in atto tutte le dovute procedure a tutela di un bene fondamentale.

Si comunica altresì, che nei prossimi giorni, i dipendenti della Società Ausino procederanno ad una ricognizione puntuale di tutti i contatori presenti sul territorio comunale di Scala”.

Il gruppo consiliare di minoranza “Progetto Scala” ha espresso, dunque, alcune perplessità.

Premesso che il trasferimento del S.I.I. del Comune di Scala alla Società Ausino spa è obbligatorio ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs 152/2006, con questo intervento, prima di passare a dettagliate domande, ci teniamo a riportare al Consiglio le dimostranze di tutta la popolazione di Scala.

Tutti siamo a conoscenza di quanto i nostri avi abbiano fatto per costruire un impianto idrico che ricordiamo ha alimentato negli anni non solo il nostro paese ma anche i comuni di Ravello, Amalfi e Atrani.

Oggi, purtroppo, si conclude un’epoca che ha visto il pieno controllo, da parte del nostro Comune, del bene più prezioso.

Tutto ciò premesso e prendendo atto che è un adempimento di legge, vorremmo capire come mai in tanti anni di vostra amministrazione, non vi siete mai impegnati per ottenere soluzioni diverse.

Abbiamo anche letto che già nel 2015 doveva avvenire questo passaggio ma ciò è stato bloccato per alcuni adempimenti tecnici che il Comune doveva adottare. A tal proposito chiediamo quali siano stati questi adempimenti, come mai la popolazione non è stata MAI informata in tutti questi anni e perché non si è mai pensato ad una raccolta firme per cercare, quantomeno di provare ad ottenere risultati diversi.

Conoscete bene quali siano le reali paure dei cittadini scalesi:

Passare da un servizio autonomo ad uno condiviso, così come avvenuto con il passaggio della Miramare Service, ci ha già portato, purtroppo, ad un aumento dei costi del servizio.

Abbiamo letto dai verbali che anche lei, Sindaco, nutre sei dubbi su tale eventualità e quindi, a tal proposito, chiediamo se sono già state inviate le attuali tariffe praticate e se l’Ausino spa ha fornito una proiezione su quelle future. Un ulteriore aumento anche del servizio idrico sarebbe davvero un colpo per le tasche di tutti i contribuenti soprattutto in un periodo storico così delicato.

Entrando nel merito del verbale della conferenza dei servizi tenutosi il 23 settembre 2021 e prendendo atto che ormai il passaggio all’Ausino spa avverrà a partire dal prossimo 1 gennaio 2022, chiediamo che ci venga fornito un crono programma dettagliato di tutti i lavori da effettuare da lei richiesti e soprattutto i costi da affrontare da chi saranno sostenuti?

Siete già in possesso della conversazione di gestione sottoscritta dall’Ausino? Se sì, ne chiediamo formalmente copia. Sono già stati presi impegni con un patronato o Caf per l’apertura di uno sportello di ausilio al cittadino? Come verranno gestite le acque bianche e soprattutto per la pulizia delle griglie e caditoie nonché lo smaltimento dei conseguenti materiali di risulta in conformità della vigente legislazione?

Sperano in precise e puntuali risposte, preannunciamo il nostro voto contrario.