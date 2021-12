Scala: dal 1 gennaio la gestione del Servizio Idrico Integrato trasferito all’Ausino. L’amministrazione comunale di Scala, in Costiera Amalfitana, ha comunicato alla Cittadinanza che “durante il Consiglio Comunale di oggi, 20 Dicembre 2021, è stato deliberato che a partire dal 1 Gennaio 2022, la gestione del Servizio Idrico Integrato è stato trasferito all’Ausino Spa, in qualità di soggetto gestore individuato dall’Ente d’Ambito nel quale ricade il Comune di Scala.

Riteniamo doveroso che la Cittadinanza sappia che questo passaggio, al quale nel corso degli anni l’Amministrazione Comunale ha sempre resistito, è OBBLIGATORIO ai sensi del Decreto Lgs n.152\2002 e della Legge Regionale n.15\2015 e non più rimandabile, perché ci esporrebbe ad una serie di denunce presso gli Organi di Controllo, rischiando addirittura la nomina di un Commissario.

Il subentro della Società Ausino, secondo la legge, ha lo scopo di razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche e di migliorare l’efficienza dei servizi erogati, a tal proposito si comunica che l’Amministrazione Comunale ha già concordato un preciso piano di interventi.

Questo comunicato nasce dall’esigenza di condividere con l’intera popolazione, secondo il principio di trasparenza, un passaggio molto importante, rispetto al quale saranno messe in atto tutte le dovute procedure a tutela di un bene fondamentale.

Si comunica altresì, che nei prossimi giorni, i dipendenti della Società Ausino procederanno ad una ricognizione puntuale di tutti i contatori presenti sul territorio comunale di Scala”.