Scala, aumentano i contagi. Ecco a chi rivolgersi per assistenza domiciliare di farmaci, spesa e bisogni di prima necessità

Il Comune di Scala, in seguito all’aumento dei contagi in città, che oggi sono arrivati ad un totale di 70 positivi sull’intero territorio con ben 23 nuovi contagi, comunica alla cittadinanza: «In considerazione dell’ attuale situazione epidemiologica nel nostro comune che vede coinvolti interi nuclei familiari, si comunica che il Consigliere Comunale Lorenzo Esposito Afeltra, in qualità di Responsabile del Nucleo Comunale di Protezione Civile sarà il Vostro referente per richieste di assistenza domiciliare di farmaci, spesa e qualsiasi bisogno di prima necessità.

Per contatti chiamare il Consigliere Lorenzo Esposito Afeltra al n. 338 76 25 457».