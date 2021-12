Sant’Agnello / Vico Equense, il messaggio di Sagristani , il Capodanno in Ospedale insieme ai medici e ai bambini

Stasera aspetto il nuovo anno al lavoro in ospedale insieme ai miei colleghi e ai bellissimi neonati e bambini ….che sono la nostra gioia e la nostra speranza di un futuro migliore!!! Ma il mio cuore e’ vicino a tutti voi miei cari concittadini e a tutte le mie care amiche e amici sperando che il nuovo anno ci doni soprattutto salute…serenita’..amore e tanta gioia!!! Nel nuovo anno avranno inizio i lavori di tante importanti opere nella nostra Sant’ Agnello che miglioreranno la nostra citta’ e la renderanno sempre piu bella e vivibile! Sono idealmente vicino a tutti…agli ultimi …a chi soffre …ai giovani che cercano lavoro e a cui la pandemia sta rubando i momenti di gioia della gioventu’ e soprattutto a chi e’ solo !!! Salutiamo percio ‘ come diceva Victor Hugo questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore❤!! Grazie sempre per il sostegno che non mi fate mai mancare e buon 2022 a tutti!!

A loro , ai medici all’Ospedale di Sorrento, e a tutti il personale medico al lavoro, gli auguri di Positanonews per il 2022