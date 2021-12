Sant’Agnello: tanti auguri ad Aldo Russo per la sua laurea in Economia e legislazione d’impresa alla Bocconi! Da Milano arrivano splendide notizie nella nostra Penisola Sorrentina: Aldo Russo, originario di Sant’Agnello, si è laureato in Economia e legislazione d’impresa all’Università Bocconi.

Il ragazzo legato alla Confraternita dei Santi Prisco ed Agnello, proprio come suo nonno Aldo, ha dedicato la tesi proprio al suo paese natale.

Foto 3 di 3





Grandissima gioia per la famiglia del giovane e per zia Loredana, la quale gli invia degli auguri speciali.

Anche Positanonews formula i suoi più grandi auguri ad Aldo, sicurissimi che che questo sarà soltanto il primo dei suoi grandi successi. Ad maiora!