Sant’Agnello, sosta selvaggia in Viale dei Pini: la denuncia su Facebook

“Guardate il modo di parcheggiare. Dopo 30 minuti di attesa ho dovuto chiamare un amico fammi prelevare. Questa è la situazione in viale dei pini insostenibile”. Ecco il commento amareggiato di un cittadino del posto, che scrive sul gruppo Facebook “REPORT Penisola sorrentina”. Il fatto è avvenuto questa mattina a Sant’Agnello, in penisola sorrentina, in Viale dei Pini. L’uomo ha parcheggiato regolarmente sulle strisce blu, ma al suo ritorno si è ritrovato con la sua auto rinchiusa “a sandwich” in mezzo ad altre due vetture. Il tema parcheggi è una problematica che da sempre attanaglia i comuni della penisola sorrentina, ma anche Amalfi con la costiera non è da meno. Auspichiamo in un aumento dei controlli da parte di chi di competenza, per evitare che un cittadino civile debba subire le ripercussioni di chi è abituato a fare “un po’ come gli pare”.