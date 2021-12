Sant’Agnello: rinviata a causa del maltempo “Babbo Natale in slitta”. Questa mattina di sabato 11 dicembre 2021, a Sant’Agnello era previsto “Babbo Natale in slitta”, a partire dalle ore 10.30 e fino alle ore 13.30, per le strade del paese assieme alla banda.

Purtroppo, però, a causa del maltempo che oramai da giorni sta interessando la nostra Penisola Sorrentina, insieme ad altri eventi previsti per questi giorni, l’apertura prevista per oggi è stata rinviata al prossimo sabato, 18 dicembre 2021,