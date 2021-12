Sant’Agnello: questa mattina il “Teatro dei Burattini” in Piazza Matteotti. A partire dalle ore 10.00 e per concludersi alle ore 12.30, questa mattina a Sant’Agnello è stato possibile tenere il “Teatro dei Burattini” dei fratelli Mercurio in Piazza Matteotti. Un momento di relax e di gioia per tanti bambini, ma non solo, grazie allo spettacolo di magia e street band. Una mattinata magica e di grande festa con la slitta di Babbo Natale per le strade del Paese, accompagnato dalla street band natalizia e dalle mascotte Minnie e Topolino.

“Ci approcciamo al Natale cercando di far passare un po’ di tempo sereno e felice ai bambini. I bambini si stanno divertendo, il tempo è stato clemente, siamo contenti di come sta andando questa mattina”, ci hanno detto gli assessori di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina.

“Il Natale è la festa dei bambini, se i bambini sono contenti siamo tutti più felici”.

Insomma, dopo due anni particolari “Questo Natale è dedicato a loro”.

Alle 19 di oggi, sempre in Piazza Matteotti, saranno protagonisti il trio musicale “Christmas Time”.

Domani, domenica 19 dicembre, alle ore 20.00, al Santuario di San Giuseppe “Quando Nascette Ninno”, mentre alle 19.00 il trio musciale “Christmas Time” sarà presente al borgo dei Colli di Fontanelle.