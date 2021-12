Sant’Agnello piange l’improvvisa scomparsa dell’80enne Ernesto D’Errico, ex portiere d’albergo

Sant’Agnello. All’età di 80 anni è venuto improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Ernesto D’Errico, ex portiere d’albergo. A darne il triste annuncio la moglie Agnese, i figli Luigi ed Enrico, le nuore Teresa e Rosa, il fratello Antonino, le sorelle Maria e Rita, la nipote ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato mercoledì 8 dicembre alle ore 9.30 nella chiesa di San Giuseppe in Sant’Agnello.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.