Sant’Agnello piange la scomparsa dell’86enne Vittorio Guerriero

Sant’Agnello. All’età di 86 anni si è concluso il cammino terreno di Vittorio Guerriero che lascia nel dolore i figli Teresa e Giuseppe, il genero Giuseppe, la nuora Giovanna, i nipoti ed i parenti tutti che ora lo affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché lo accolga tra le sue braccia.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 3 dicembre alle ore 15.00 nella Chiesa dei Frati Cappuccini in Sant’Agnello. Dopo la celebrazione Eucaristica per volontà del defunto la salma verrà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.