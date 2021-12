Sant’Agnello, lutto per il collega Vincenzo Iurillo. Cordoglio da Positanonews per la mamma Olimpia Montella

Sant’Agnello ( Napoli ) . La redazione di Positanonews è vicina al dolore del collega del Fatto Quotidiano e amico Vincenzo Iurillo e alla sua famiglia nel dolore per la morte della cara mamma Olimpia Montella. Era ricoverata in Ospedale a Napoli per una operazione per un aneurisma . I funerali dopodomani, giovedì mattina, alla Chiesa di Sant’Agnello e Prisco . Il figlio la vuole ricordare così