Sant’Agnello. Luci di Natale accensione silenziosa

Le luminarie di Sant’Agnello che ci accompagneranno al 2022 sono state accese oggi venerdi 3 dicembre 2021 in modalità silenziosa , adeguata ed allineata ai tempi che corrono. Riportiamo per intiero il post del Sindaco Sagristani apparso sui social , perchè oltre essere un annuncio ha anche qualcosa di poetico :

Quest’anno la luce arriva in silenzio, come in una notte anonima che cambiò la storia.

Oggi come allora non c’è clamore, ma l’aria rifulge di una luce speciale e nell’atmosfera vibrano parole che sono già musica e che arrivano al cuore prima che alla mente.

Oggi come allora non c’erano folle e non c’era bisogno di accalcarsi per vedere il miracolo.